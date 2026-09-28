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Verisure, leader nella sicurezza monitorata in Italia e in Europa, offre un'opportunità unica per costruire una carriera
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Cocco Giardini assume Operaio Giardiniere - contratto full-time
Offerta di Lavoro: Operaio Giardiniere – Cocco Giardini (Villasor – CA)
Cocco Giardini, azienda specializzata nella realizzazione e
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Addetto/a Vendita al Banco materiale ferramenta, elettrico, idraulico o termoidraulico
Etjca Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro, per azienda cliente operante nella vendita di materiale da ferramenta, elettrico,
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Addetti/e Call Center per Assistenza Telefonica Inbound a Cagliari
Etjca Group S.p.A., Filiale di Cagliari, per un prestigioso contact center di Cagliari, ricerca un/a Addetto/a Call Center per Assistenza
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Eurospin assume nuovi Addetti/e Vendita per il punto vendita di Quartu Sant'Elena (CA)
Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita – Eurospin Quartu Sant'Elena (CA)
Eurospin, azienda italiana leader nella Grande Distribuzione
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Eurospin assume nuovo personale per il punto vendita di Selargius
Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita – Eurospin Selargius (CA)
Eurospin, azienda italiana leader nella Grande Distribuzione
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Gens Aurea S.p.A. cerca addetto/a per punto compravendita oro e preziosi a Cagliari
Gens Aurea S.p.A., azienda leader nella compravendita di oro e preziosi, fondata a Milano nel 2009 e operante in Italia ed Europa con 8
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Delphina hotels & resorts apre le porte ai talenti del turismo con gli Open Days 2027
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Delphina hotels & resorts, una delle principali catene alberghiere italiane nel panorama leisure, apre le
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Tirocinante Lavaggista / Preparatore Auto senza esperienza
New Cars SRL, concessionaria auto con sede a Ghilarza (OR), ricerca un Tirocinante Lavaggista/Preparatore Auto da inserire nel proprio
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Addetti/e Vendita per Garden Center – Sgaravatti Group (Cagliari e Capoterra)
Offerta di Lavoro: Addetto/a Vendita per Garden Center – Sgaravatti Group (Cagliari e Capoterra)
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Incidente sulla 554 a Quartucciu: scontro tra auto e furgone - Il mezzo finisce contro il guard rail e travolge alcune auto parcheggiate
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Quartucciu, scontro tra auto e furgone sulla 554: un ferito. Il mezzo finisce contro il guard
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La Sardegna piange un altro morto sulle strade: scontro tra camion e furgone - morto uomo di 61 anni.
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