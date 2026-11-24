L'attaccante del Cagliari Trepy tra i protagonisti ai Premi Ussi - Notizie

Il giovane attaccante del Cagliari Yael Trepy sarà tra i protagonisti dell'annuale cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna che sarà ospitata martedì 24 novembre a partire dalle 16, nell'Auditorium del Palazzo ex Cis di Viale Bonaria a Cagliari.Ad affiancare il giocatore rossoblù durante l'evento, intitolato per questa edizione "Lo sport come strumento di educazione", ci saranno tanti altri sportivi isolani e non, guidati dall'ospite d'onore Fabio Aru, ma anche alcune figure rappresentative delle istituzioni sportive, del mondo del giornalismo e del sociale. Da Manuela Nicolosi, ex ufficiale di gara e ora commentatrice e imprenditrice, a Bernardo Mereu impegnato con la nuova avventura in Figc, Fabio Crobeddu (premio Joseph Vargiu per il pugilato), Massimo Casula (canottaggio), Gabriele Catta (nuoto), Eliseo Secci (Fipav), Gabriele Angioi (baseball), Luca Arca (tennis paralimpico) e tanti altri.Tra le squadre, riconoscimenti per il Monastir (calcio), Crusaders Cagliari (football americano) e Thurpos (baseball per ciechi). Premiati anche i giornalisti Tommaso Liguori e Alice Monni, oltre a Gianluca Gafforio, Francesco Delpiano e i fotografi Enrico Locci e Luigi Canu.Tra i premi speciali, ad Alessandro Steri, team manager del Cagliari calcio, è stato attribuito il Premio intitolato alla memoria di Davide Astori che verrà consegnato dai familiari dell'ex difensore rossoblù improvvisamente scomparso nel marzo 2018, mentre Marco Scorcu ritirerà dalle mani di Nicola Riva il premio Ussi Gigi Riva.Previsto nel corso della cerimonia un ricordo di Tore Serra, il presidente della federazione regionale pallacanestro scomparso prematuramente pochi giorni fa. E anche di Carmelo Alfonso che, mancato lo scorso febbraio, ha guidato a lungo l'Ussi e ha collezionato grandi soddisfazioni nel mondo del giornalismo sportivo. Tra le sue perle, la prima intervista fatta a Gigi Riva in Sardegna nell'anno del suo arrivo a...

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