Cagliari

La Giunta Todde ha approvato anche il piano di potenziamento della rete per le cure palliative



Incarichi prorogati e selezioni per le direzioni di servizio nel Corpo forestale; avvio della ricerca di un nuovo direttore per l’Aspal. Sono due dei provvedimenti adottati questa mattina dalla Giunta regionale, riunita a Villa Devoto e presieduta da Alessandra Todde.

Ecco una sintesi dei provvedimenti, secondo una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Regione.

Su proposta della presidente, in vista della imminente campagna antincendi e per assicurare una pronta operatività al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Giunta ha deliberato l’avvio di procedure selettive per la copertura delle direzioni di servizio attualmente vacanti e di prorogare straordinariamente alcuni degli attuali incarichi.

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, l’Esecutivo ha deciso di ritirare la delibera adottata dalla Giunta lo scorso 23 febbraio con la quale erano stati designati i componenti del collegio dei revisori dei conti di Agris, Laore e Argea. È stato quindi dato mandato allo stesso assessore di provvedere, mediante decreto, alla predisposizione di un elenco dei candidati idonei alla nomina.

Su proposta dell’assessora del Lavoro, formazione