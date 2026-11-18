(Adnkronos) - Un appello al capo dello Stato e alle massime istituzioni della Repubblica in difesa dell'autonomia della scienza. A firmarlo 17 scienziati italiani di fama "seriamente preoccupati" di quanto sta avvenendo "in alcune manifestazioni dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid". Come "ricercatori, professori universitari e scienziati italiani sentiamo il dovere di rivolgere alle massime istituzioni della Repubblica un appello che va oltre le vicende della pandemia e riguarda un principio fondamentale della nostra democrazia: l'autonomia della scienza non può essere subordinata alle convenienze della politica. La scienza non appartiene a un Governo, a una maggioranza o a un'opposizione. Non ha colore politico. Si fonda su evidenze, verifiche, confronto e capacità di correggere i propri errori. La politica ha il diritto e il dovere di interrogarla, ma non può sostituirsi al suo metodo, manipolarne le conclusioni o delegittimarne gli esponenti per ragioni ideologiche", si legge nell'appello rivolto al presidente Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato, sottoscritto da Matteo Bassetti; Michele Ciavarella; Francesco Cognetti; Andrea Cossarizza ; Paolo Corradini; Vito D’Andrea; Lucia Del Mastro; Cristina Mussini; Giuseppe Novelli; Sara Rainieri; Giuseppe Remuzzi; Walter Ricciardi 13; Maria Pia Sormani; Alessandro Toscano; Antonio Uricchio; Giuseppe Viale; Maurizio Vichi.

"Il Parlamento - si legge nell'appello - ha pieno titolo per ricostruire quanto è accaduto durante l'emergenza sanitaria, individuare responsabilità ed errori e trarne insegnamenti. Ma questo compito non può trasformarsi in una rappresentazione inquisitoria, nella quale medici, ricercatori e scienziati vengono esposti a forme di delegittimazione pubblica che nulla hanno a che vedere con un rigoroso confronto istituzionale e scientifico. La ricerca della verità richiede equilibrio, competenza e rispetto. Non processi mediatici, pregiudizi o verità precostituite. Altrettanto preoccupante è il tentativo di intervenire politicamente su questioni che attengono alla responsabilità deontologica dei professionisti sanitari, come nel caso della possibile reiscrizione agli albi di medici radiati per comportamenti legati alla pandemia. La libertà di opinione e il diritto al dissenso sono sacrosanti, ma non possono cancellare la responsabilità professionale di chi ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di fondare la propria attività sulle conoscenze scientifiche disponibili. Non rivendichiamo immunità per gli scienziati, né chiediamo che la medicina sia sottratta alla critica".

Gli scienziati chiedono che "la critica sia esercitata con rigore e che il confronto non venga piegato a finalità estranee alla ricerca della verità. Ci preoccupa, inoltre, il clima di crescente sfiducia verso la medicina scientifica, che rischia di alimentare posizioni antiscientifiche, disinformazione e una pericolosa riduzione delle coperture vaccinali. Le conseguenze non sono ideologiche: riguardano la ricomparsa di malattie prevenibili, la vulnerabilità dei più fragili e la sicurezza sanitaria dell'intera collettività. L'articolo 33 della Costituzione sancisce la libertà della scienza; l'articolo 32 riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Non sono principi in contraddizione, ma pilastri che la politica ha il dovere di rispettare entrambi. Per questo chiediamo alle istituzioni della Repubblica di riaffermare con chiarezza l'autonomia della comunità scientifica, la dignità dei professionisti, il valore delle evidenze e il ruolo della competenza nelle decisioni pubbliche. La politica governa il Paese, ma non può governare la verità scientifica. Una democrazia matura non teme la scienza, non la usa quando le conviene e non la delegittima quando le sue conclusioni risultano scomode".

La scienza, concludono, "non chiede privilegi. Chiede libertà, rispetto e indipendenza. È un patrimonio dell'intero Paese, non una proprietà della politica. Difenderla significa difendere la salute dei cittadini, la qualità delle istituzioni e il futuro stesso della nostra democrazia. Con questo spirito, rivolgiamo il nostro appello alle più alte cariche dello Stato, affinché si facciano garanti di un principio irrinunciabile: nessuna convenienza politica può prevalere sulla libertà della conoscenza e sulla tutela della salute pubblica".