L’amore per i cavalli al Circolo ippico Usignolo di Santa Giusta: una passione contagiosa

Santa Giusta Tante attività per una vita assieme a questi meravigliosi animali Non è stato un piccolo uccellino dal canto melodioso a dare il nome al Circolo ippico Usignolo di Santa Giusta, ma un cavallo che da subito aveva portato risultati. E da quasi 15 anni questa realtà continua a collezionare successi nel campo dell’equitazione, grazie ai suoi campioni di oggi e a quelli che fa crescere. Premiato a novembre con il Rural Award , il prestigioso riconoscimento del Distretto Rurale Giudicato d’Arborea alle aziende che più hanno dato lustro al territorio, l’Usignolo è una realtà che unisce la grande passione di un’intera famiglia. “Il maneggio è stato aperto nel 2009”, spiega Marco Pau, uno dei proprietari, nonché tecnico e cavaliere professionista. “Sin da bambini, però, io e mio fratello Roberto abbiamo condiviso la grande passione per l’equitazione, cimentandoci in numerose competizioni di salto ostacoli. La decisione di aprire un nostro centro equestre è arrivata dopo due anni di lavoro presso un’altra struttura e come sede abbiamo scelto Santa Giusta, in località Ariantas”.

“Il primo cavallino si chiamava Regolo, ma è Usignolo, il secondo arrivato, ad averci dato per primo tante soddisfazioni e dei risultati anche in gara”, ricorda Pau. “Da lì la decisione di dare il suo nome al nostro maneggio. Oggi ospitiamo un centinaio di cavalli, tra quelli di nostra proprietà e gli esemplari dei nostri clienti alloggiati nelle nostre scuderie. Un gruppo è destinato alla scuola e l’altro all’allevamento: quest’ultimo è curato da mio padre Osvaldo, che è anche presidente del circolo. Selezioniamo cavalli sia di razza anglo-arabo sarda che sella italiano”. Il Circolo ippico Usignolo ormai è una grande realtà. “Lavoriamo su un’area di otto ettari con ben 160 box, un maneggio coperto regolamentare per le gare, 70 metri per 30 metri, e due campi all’aperto. Abbiamo poi i paddock recintati e una piccola fattoria didattica, nella quale ci sono due asinelli, un lama e delle galline di varie razze: fa da cornice a feste di compleanno e gite delle scuole”, spiega Marco Pau.

L’attività principale comunque è la scuola. “Contiamo 200 allievi, tra agonisti e ragazzi che si stanno avvicinando ora all’equitazione: almeno la metà partecipa alle competizioni”, dice Pau. “Solitamente i piccoli che seguono le prime lezioni hanno sui quattro anni: abbiamo due tondi nei quali i nuovi cavalieri possono imparare a stare in sella e apprendono i primi rudimenti con il cavallo mantenuto alla corda. Sono io che mi occupo dei più piccoli. Una volta presa sicurezza, si passa alle lezioni collettive e dunque a quelle mirate all’affrontare le competizioni, tenute da mio fratello Roberto”. L’equitazione è uno sport adatto a tutti. “Non c’è un’età massima entro la quale approcciarsi alla disciplina: ogni momento della vita è perfetto per imparare”, conferma Pau. “E l’obiettivo non sono necessariamente le gare: per passare una bella giornata in sella, organizziamo dei trekking e delle escursioni. Abbiamo dei percorsi nelle nostre campagne, verso la zona degli stagni e il mare. Da qui arriviamo fino a Monte Arci!”.

I cavalli sono degli amici preziosi, in molte situazioni. “È vero, per questo proponiamo anche l’ippoterapia, una forma di pet-therapy molto utile ed efficace”, conferma il tecnico de L’Usignolo. “Abbiamo degli esemplari docilissimi addestrati appositamente per questa pratica. I ragazzi fanno amicizia facilmente con i nostri Furia, Fantasia e Lasco”. L’Usignolo è anche un punto di riferimento per l’agonismo. “Noi ci concentriamo soprattutto sul salto ostacoli, ma proponiamo anche il dressage. Organizziamo sia gare regionali che nazionali, nonché delle rassegne Giovani cavalli, per le quali abbiamo il percorso per la disciplina del salto ostacoli senza cavaliere. È un ovale particolare nel quale i cavalli corrono e saltano da soli”, spiega Pau. “I nostri atleti partecipano in tutte le categorie di salto ostacoli. Io stesso sono stato nove volte campione sardo, sin da bambino, e anche mio fratello ha vinto numerosi campionati di salto a ostacoli, perciò ci teniamo particolarmente. È una passione che trasmettiamo ai nostri allievi: a ottobre mia figlia è arrivata quarta alle finali nazionali di salto, ad Arezzo, nella categoria per cavali da 7 anni e oltre”.

Il Circolo ippico Usignolo è animato da tanta passione. “Oltre a me, mio fratello e mio padre, abbiamo due istruttori, più altri collaboratori e lo staff della segreteria, per un totale di una decina di dipendenti”, ha concluso Pau. “Ogni anno è una nuova avventura: abbiamo sempre dei nuovi cavalli, i puledri nascono e crescono, dandoci altro lavoro e soddisfazioni. Viviamo giorno per giorno, qui, senza nemmeno una giornata libera e sempre a contatto con gli animali. Più che un lavoro però è un piacere: è la nostra vita”. Per scoprire tutte le iniziative del Circolo ippico Usignolo è disponibile la pagina Facebook ufficiale . Giovedì, 28 dicembre 2023

Marco Pau in una garaUna panoramica aerea della zone è in cui è nato e cresciuto il Circolo ippico UsignoloLe strutture del Circolo ippico UsignoloRoberto Pau, uno dei titolari

Fonte: Link Oristano