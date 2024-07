Ladro in casa della presidente Todde a Nuoro, aggredita la zia

La casa della madre e della zia di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, è stata derubata da un ladro, ma l’episodio è ancora tutto da chiarire. Nel cuore del centro storico di Nuoro, a breve distanza dalla cattedrale di Santa Maria della Neve, si sarebbe consumato un furto con aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il ladro sarebbe riuscito ad entrare in casa senza destare sospetti, utilizzando un espediente semplice quanto efficace: suonare il citofono. Una volta all’interno dell’abitazione, avrebbe aggredito l’anziana zia della governatrice. Al momento, non è ancora stato chiarito se la madre di Alessandra Todde fosse presente in casa durante l’incidente. Dopo aver messo fuori combattimento l’anziana donna, il malvivente ha sfondato la cassaforte dell’abitazione, riuscendo a trafugare tutto l’oro e i contanti in essa contenuti. L’ammontare del bottino non è ancora stato reso noto, ma si parla di un valore considerevole. La presidente Alessandra Todde, avvisata dell’accaduto mentre era impegnata in un intervento presso il Consiglio regionale, ha mantenuto la sua

Fonte: Il Giornale di Oristano

