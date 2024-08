Laconi, trovata una bomba nel cortile di una casa disabitata

Ieri mattina, nel centro abitato di Laconi, è stata trovata una bomba, una scoperta inattesa e potenzialmente pericolosa. Durante le operazioni di pulizia e ripristino del terreno sottostante al muro perimetrale di un’abitazione privata disabitata, gli operai hanno rinvenuto una bomba a mano di tipo “Sipe”, un modello a frammentazione prestabilita utilizzata nella Prima Guerra Mondiale. L’ordigno, in pessimo stato di conservazione e privo del sistema di sicurezza per il maneggio, è stato trovato nel cortile dell’immobile, che è di proprietà di residenti di un altro comune. Il muro perimetrale, parzialmente crollato da tempo, ha portato alla scoperta dell’arma in un’area che si stava cercando di ripristinare. L’abitazione è stata immediatamente evacuata insieme alle aree adiacenti per garantire la sicurezza dei residenti e degli operatori coinvolti nelle operazioni. In particolare, il personale del Nucleo Artificieri del Comando provinciale carabinieri di Nuoro è intervenuto rapidamente, gestendo con grande professionalità la situazione. Infine, l’ordigno è stato neutralizzato all’interno di una cava dismessa situata nelle campagne di Laconi.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

