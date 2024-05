Marrubiu

Tanti impegni per i musicisti dell’istituzione di Marrubiu

La musica come strumento per valorizzare il territorio e il suo patrimonio naturale e culturale, per unire le comunità locali e per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte. Questo lo spirito del ricco calendario di eventi promosso dalla Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, in programma fino a luglio.

Tra le iniziative firmate dall’istituzione del Comune di Marrubiu, il ritorno con la sua seconda edizione estiva di “Canta e gioca con la classica”, che coinvolgerà i bambini dai 5 ai 10 anni a partire da giugno. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 Maggio e si potranno effettuare sul sito della Scuola.

Le note degli allievi e dei docenti della scuola accompagneranno inoltre gli appuntamenti di “Monumenti Aperti” a Terralba (25-26 Maggio), della manifestazione dedicata a “Sa Die e Sa Sardinia” ad Arcidano (27 Maggio) e di “PaesArci” a Marrubiu (29 Maggio).

Il laboratorio. I bambini saranno i primi protagonisti dell’estate. “Tenuto conto dell’ottimo riscontro registrato lo scorso anno”, afferma il direttore della Scuola, Andrea Piras, “e constatata la chiusura annuale di tutte le attività extrascolastiche nel periodo estivo, abbiamo pensato