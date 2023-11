Laboratori e incontri in biblioteca a Bauladu: stasera “L’uomo senza tempo”

Bauladu

Per una settimana in evidenza i libri dedicati alla violenza contro le donne

Paolo Deidda stasera sarà ospite della biblioteca comunale di Bauladu, in piazza Emilio Lussu, per presentare il proprio libro “L’uomo senza tempo” (Armando Curcio Editore); si inizia alle 17. L’incontro è organizzato dal Comune e dalla biblioteca, in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Montiferru, l’Unione dei Comuni Montiferru – Alto Campidano e la libreria Canu di Oristano.

Protagonista del libro è Antine, costretto da una grave malattia a tornare nel proprio paese, al centro della Sardegna. Non aveva annunciato il suo arrivo, eppure scopre che i suoi anziani genitori e un loro caro amico, tziu Remunnu, lo aspettavano. Le spiegazioni che riceverà gli faranno scoprire un mondo fatto di antiche tradizioni, di spiritualità, di magia e di alchimia.

Paolo Deidda, scrittore un po’ per hobby e un po’ per necessità, è un sociologo e lavora da anni nella pubblica amministrazione. Ha scritto vari racconti e alcuni romanzi, tutti di taglio introspettivo e psicologico.

Da oggi intanto, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per una settimana la biblioteca di Bauladu propone una selezione di libri dedicati al tema, da consultare o prendere in prestito.

“Nelle biblioteche si legge, si studia, si gioca e si parla di tutto, acquisendo coscienza critica basata sulla tolleranza e sul confronto”, ha detto l’assessore comunale alla cultura, Fabio Deriu. “Conoscere e informarsi è un primo passo per rendersi consapevoli e riconoscere la violenza di genere. Un primo passo per eliminarla. L’Amministrazione comunale di Bauladu crede molto in questi progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di vita delle nostre piccole comunità”.

Lunedì 27 novembre, alle 17, sempre in biblioteca sarà recuperato il laboratorio “È un mio diritto”, in preparazione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Sono previste letture animate e attività creative per i bambini dai 6 anni in su.

“L’obbiettivo è far sì che gli spazi come la biblioteca comunale diventino luoghi familiari per gli adulti ma soprattutto per i più piccoli, che saranno i cittadini di domani”, ha detto ancora l’assessore Deriu.

Sabato, 25 novembre 2023