Laboratori e degustazioni a Pompu per la festa del pane

Pompu si prepara a ospitare la quarta edizione della “Fromentu Bread Experience”, la festa dedicata al pane, prevista per domenica 20 ottobre. Lo slogan dell’evento, “Io scelgo di andare a Pompu”, è un invito rivolto dal Comune, dalla Pro Loco e dal museo multimediale “Casa del Pane” a tutti gli appassionati di sapori locali e tradizioni. Il sindaco di Pompu, Moreno Atzei, ha espresso entusiasmo per l’evento, definendolo la vetrina regionale più importante per il paese. Il cuore della manifestazione sarà, naturalmente, il pane. Barbara Setzu, esperta di lievitati, spiegherà come creare e utilizzare il lievito madre, presentando “Tino”, il suo lievito madre personale. Non mancheranno degustazioni, con il famoso pane di Pompu e un menù variegato che include su pani indorau, bruschette, e pasta fatta con la semola locale. Una novità sarà l’abbinamento del pane con la mortadella, grazie alla partecipazione del Consorzio Mortadella Igp. Tra gli ospiti di quest’anno, ci saranno gli Infioratori Santa Maria di Guspini, che creeranno opere in arte effimera ispirate al tema del

