La vecchia diga di Santa Chiara sta per compiere cento anni, iniziativa a Ghilarza

Ghilarza

Il regista Franco Taviani presenta il documentario “Adiosu Diga Addio”

Al via le iniziative per i cento anni della diga del Tirso previsto per il 2024: le celebrazioni si aprono con la presentazione del suo documentario “Adiosu Diga Addio”.

Domani, sabato 25 novembre alle 10 nell’aula magna del Liceo scientifico di Ghilarza il regista Franco Taviani presenterà la sua produzione, dialogando con i docenti e gli studenti dell’Istituto e dell’IPSIA. Coordina Umberto Cocco.

Risalente al 1998, il documentario fu commissionato dall’Enel al fine di immortalare la fine della diga, nell’anno successivo alla conclusione dei lavori di costruzione del nuovo sbarramento a valle, nel territorio di Busachi.

Il film si apre con una ripresa aerea sugli stagni del Sinis, per poi procedere dalla foce del Tirso sino alla diga attraverso il paesaggio fluviale. Qui Taviani si è soffermato sull’opera disegnata dagli ingegneri Omodeo e Kambo e costruita sedicimila fra uomini, donne, bambini, prigionieri austro-ungarici.

Oltre le immagini della diga di Santa Chiara, il documentario offre numerose testimonianze di chi visse la sua costruzione. Autore di più di cinquanta titoli fra documentari, film per il cinema e per la TV, il regista di origine toscana ha vinto fra gli altri un Premio Solinas, un Nastro d’Argento, un’Osella d’Oro, il Leone D’Argento a Cannes per la pubblicità. Insegna Filmmaking e recitazione in Italia, ha tenuto corsi anche in numerose Università del Brasile e nelle Barbados.

L’incontro è aperto anche al pubblico: si accede dal Liceo scientifico in via Alessandro Volta.

L’organizzazione vede la collaborazione della scuola, del comune di Ula Tirso, dell’associazione Paesaggio Gramsci, con il patrocinio gratuito delle unioni dei comuni del Barigadu e del Guilcier, il sostegno finanziario della Fondazione di Sardegna.