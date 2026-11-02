La Treccani celebra Gigi Riva "rombo di tuono" nella collana 'Miti Italiani' - Notizie

L'Enciclopedia Italiana Treccani celebra Gigi Riva, "rombo di tuono". La storia di uno dei più grandi calciatori italiani viene raccontata in un volume della collana Miti Italiani, che ne ripercorre la vicenda umana e le imprese sportive, restituendo la complessità di un mito nazionale.Nato il 7 novembre 1944 a Leggiuno (Varese), morto a Cagliari il 22 gennaio 2024, Luigi Riva, fortissimo di testa, calciava praticamente solo con il piede sinistro, ma con quello, al volo, da fermo o in acrobazia, ha segnato gol che sono passati alla storia del calcio italiano. Fu il giornalista sportivo Gianni Brera a ribattezzarlo "rombo di tuono", per sottolinearne le devastanti capacità agonistiche.Ma non sono state soltanto le imprese sul campo a fare di Riva una leggenda. Come osserva Carlo Maria Ossola, presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nella presentazione del volume: "Gigi Riva è stato celebrato oltre la potenza del suo tiro: è divenuto idolo per quel tenace attaccamento al Cagliari (egli di origine lombarda non si lasciò mai sedurre dalle vantaggiose proposte di trasferimento delle squadre del continente) che toccava la vena più segreta di ogni appartenenza: la fedeltà. La fedeltà a una vocazione, non a un mestiere; in un'intervista a Monaco, nel 2005, ebbe a dichiarare: 'Io avrei pagato per giocare al calcio, mentre mi pagavano'. Ecco tutto qui il fascino della storia di Gigi Riva: la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno. Per questo il suo mito rimane in noi intatto".Il volume si sviluppa su un doppio registro: da un lato l'eroe popolare, il calciatore — simbolo di riscatto per la Sardegna e icona nazionale — dall'altro l'uomo riservato, segnato da lutti familiari, infortuni e da una scelta di vita lontana dal...

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