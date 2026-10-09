La star della danza Frédéric Olivieri, 'Cagliari città ricca di bellezza' - Notizie

La grande danza approda al Teatro Massimo di Cagliari. Il 13 ottobre alle 21 gli Under 19 della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri, saranno protagonisti "di un trittico che accosta il repertorio classico come Paquita, nella celebre coreografia di Marius Petipa, padre del balletto accademico a due creazioni contemporanee in un confronto tra generazioni, Rossini Cards di Mauro Bigonzetti e Bolero X di Shahar Binyamini", dice all'ANSA Olivieri.Originario di Nizza, solista all'Opéra di Parigi, étoile ai Ballets de Monte Carlo, ricopre il duplice ruolo di direttore del Corpo di Ballo e della Scuola di Ballo dell'Accademia del Teatro alla Scala, una delle istituzioni più prestigiose e fucina internazionale di talenti. Frédéric Olivieri ritorna in Sardegna sette anni dopo aver presentato al pubblico del Lirico di Cagliari Le Corsaire. "Ritorno in una città ricca di bellezza e vivace dal punto di vista artistico e culturale. Lo testimoniano ad esempio i tre grandi spettacoli di danza a distanza così ravvicinata. Il trittico portato in scena al Massimo dagli allievi della nostra Scuola di Ballo fa quasi da trait d'union tra gli altri due grandi appuntamenti in programma al Lirico, il Béjart Ballet Lausanne con lo spirito del suo fondatore, di cui i nostri allievi hanno interpretato due creazioni e Roberto Bolle, étoile cresciuto nella nostra Scuola, che porta in scena Caravaggio. Una felice casualità".La serata al teatro Massimo è inserita nel programma del Festival Multidisciplinare Sardegna, organizzato dall'Associazione Enti Locali. "Il pubblico avrà la possibilità di emozionarsi davanti a tre coreografie che riassumono tre diversi stili in un'unica serata. Sintesi anche dello spirito della nostra scuola che parte dal rigore del classico-accademico all'apertura verso la ricerca costante di nuove soluzioni e linguaggi - sottolinea il...

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