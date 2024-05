Cabras

Abis: “Voglio che l’estate sia sicura”

Saranno rimossi i massi pericolanti della falesia nella spiaggia di San Giovanni di Sinis, dove nei giorni scorsi il sindaco di Cabras Andrea Abis ha fatto delimitare con una nuova cartellonistica l’area della necropoli nord, per il pericolo di crolli in spiaggia.

“Adotterò una nuova ordinanza con la quale disporrò che gli uffici realizzino interventi di rimozione dei massi in procinto di cadere”, fa sapere Abis. Un provvedimento d’urgenza, disposto nonostante i pareri negativi della Soprintendenza, che tutela le sepolture di età fenicia, punica e romana. “Sono blocchi che si stanno staccando autonomamente, credo sia fondamentale che venga facilitato il crollo con interventi controllati”, ha ribadduto in proposito Abis.

“Voglio che l’estate sia sicura per tutti”, ha detto ancora il sindaco di Cabras. “Nei giorni scorsi abbiamo provveduto ad apporre la cartellonistica, ma non è sufficiente perché molte persone non rispettano le segnalazioni”.

La spiaggia a rischio crollo è quella che si trova le zone di litorale chiamate “spiaggione” e la cosiddetta “spiaggia degli scalini”, verso Funtana Meiga: una zona molto frequentata durante la stagione estiva.

Le linee di intervento per la