La settimana nazionale della protezione civile si celebra anche in Sardegna - Notizie

Promuovere la conoscenza del sistema di protezione civile, diffondere la cultura della prevenzione e rafforzare la consapevolezza dei rischi sul territorio: sono gli obiettivi della settimana nazionale della protezione civile, in programma sino a domenica 18.L'iniziativa, è stata promossa dal Dipartimento della protezione civile in occasione dellla Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra il 13 ottobre.In Sardegna la settimana è stata presentata nella sede della Protezione civile regionale a Cagliari. Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata anche la scuola regionale di Protezione civile, una delle novità introdotte dalla legge regionale n. 14 del 2026, che ridisegna la disciplina del Sistema regionale."Il cittadino è il primo soggetto che fa parte del sistema di protezione civile", ha spiegato l'assessora alla Difesa dell'ambiente Rosanna Laconi, che ha sottolineato l'importanza di diffondere la cultura della prevenzione tra cittadini e istituzioni.L'assessora ha ricordato la giornata "Io non rischio", dedicata a insegnare i comportamenti da adottare nei momenti di emergenza, e ha evidenziato come gli eventi estremi, non più solo i terremoti ma anche quelli climatici, siano ormai "una condizione quasi quotidiana". Per questo, ha aggiunto, l'istituzione della scuola di formazione è "un momento decisivo" per la Regione.Il calendario regionale prevede incontri con scuole e università, attività formative e di sensibilizzazione, iniziative sulla prevenzione degli incendi boschivi e del rischio balneare e momenti di confronto nell'ambito del progetto europeo Med-Star 2, dedicato alla cooperazione nella prevenzione e gestione degli incendi.Tra gli appuntamenti, sabato 17 ottobre "Sale operative aperte - Una notte alla Protezione civile": i cittadini potranno entrare nelle sale operative regionali e conoscere le attività di monitoraggio, coordinamento e gestione delle emergenze, anche nelle ore notturne....

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