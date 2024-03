La Scuola civica di musica di Oristano riapre le iscrizioni

La Scuola civica di musica di Oristano ha aperto le iscrizioni al Corso di Propedeutica musicale per bambini dai 5 ai 7 anni. Il corso ha l’obiettivo di avvicinare i bambini alla musica introducendo, con modalità ludico espressiva, i concetti di base del linguaggio musicale. I bambini vengono guidati nello sviluppo dell’ascolto, del canto, del senso ritmico e della coordinazione motoria attraverso le varie attività di gioco educativo musicale, arricchendo così il loro patrimonio espressivo. Le lezioni, tenute dalla docente Silvia Cau, avranno durata di un’ora a cadenza settimanale. Si terranno il mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, dal 13 marzo a giugno. Gli appuntamenti saranno presso la sede della Scuola Civica Musica. Il percorso di educazione alla musica prevede attività di movimento per assimilare concetti e procedimenti musicali ed esplorare le principali caratteristiche del suono. Come anche l’utilizzo di strumenti a percussione, Danze e piccole coreografie e un primo approccio alla simbologia e alla scrittura musicale. Per informazioni si può contattare

