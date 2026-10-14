La Sardegna in vetrina alla fiera TTG Travel Experience 2026 di Rimini - Notizie

La Sardegna si conferma come una delle mete più ambite per i turisti. L'interesse dei turisti si è manifestato già dal primo giorno di apertura del TTG Travel Experience, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla promozione del turismo a livello internazionale, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre, con una strategia di promozione che punta sulla qualità dell'offerta, sui mercati internazionali e sul consolidamento del posizionamento dell'Isola nei segmenti turistici a maggiore valore aggiunto. La Regione Sardegna è presente al TTG con un padiglione di 600 metri quadrati all'interno nel padiglione Italia, padiglione C3, stand 226-413."Il TTG di Rimini si conferma come la Fiera più importante italiana ma che guarda il mercato internazionale - ha detto l'assessore del Turismo Franco Cuccureddu. La regione Sardegna quest'anno si presenta in grande spolvero con oltre 60 operatori presenti nel nostro ampio stand dove inizieremo a fare il punto con i primi dati sulla stagione estiva sino al mese di agosto come presenze e arrivi e sino a settembre con i calcoli sugli arrivi negli aeroporti e sui primi dati che abbiamo sulla capacità di spesa delle varie nazionalità. Quindi un'occasione particolarmente importante. La Sardegna gode di un appeal molto forte, abbiamo ulteriori riconoscimenti internazionali prestigiosissimi e qui tasteremo un po' il polso al mercato del turismo internazionale".La Sardegna partecipa con una propria area espositiva ottimale in quanto il padiglione C3 è il primo che si incontra proprio davanti agli ingressi degli spazi espositivi. I 60 coespositori dell'offerta turistica isolana sono suddivisi in: 41 operatori della ricettività (tra cui catene alberghiere, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettiva all'aria aperta, strutture ricettive extra-alberghiere), una rete d'impresa, 10 agenzie di viaggio/tour operator, un'agenzia di viaggio/tour operator/bus operator, due bus operator, due...

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