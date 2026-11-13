(Adnkronos) - "La volontà del popolo può essere imperfetta, d'altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un incontro con gli studenti delle superiori nell'aula consiliare di Palazzo Marino, in occasione della diciassettesima edizione dell'iniziativa 'Giovani di sana e robusta Costituzione'.

Alla professoressa Maria Daniela Poli, docente di Diritto pubblico comparato dell'Università Cattolica, che gli faceva notare che c'è stata la marcia su Roma, La Russa ha risposto: "C'è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c'è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà popolare, che è il valore più alto della democrazia. Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista".

Per il presidente del Senato "è come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io. No, non è così, bisogna accettare la volontà popolare, poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato. Come è stato con Barabba", ha aggiunto, facendo riferimento a un precedente passaggio, in cui criticando un libro di Gustavo Zagrebelsky, ha osservato che "sbaglia clamorosamente chi mette in discussione la capacità del popolo di scegliere. Fa l'esempio di Barabba e Gesù, ma se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso, non avremmo avuto il Cristianesimo. Quindi anche quella volta ha avuto ragione la volontà divina che ha ispirato il popolo".

"Gli italiani parlano male di tutto, ma poi quando c'è da cambiare una cosa, non vogliono", ha aggiunto parlando di una "rigidità a volte eccessiva nella parte referendaria" della Costituzione.

"Non è vero che i primi 12 articoli non possono essere modificati, ma nessuno vuole modificarli moralmente. Io darei la vita per i primi 12 articoli, per i nostri diritti", ha detto La Russa, sottolineando poi che "la parte compromissoria" della Carta "oggi risente di quel compromesso forzato tra mondi completamente diversi": da una parte quello "che aveva come punto di riferimento la Russia comunista" e dall'altro quello "che aveva come punto di riferimento l'Occidente. Da lì a poco questa frattura sarebbe diventata insanabile".

E così "fino alla caduta del muro di Berlino quei due mondi che pure avevano fatto e bene la nostra Costituzione, per lo meno nei primi 12 articoli, poi furono diametralmente all'opposto e resero un po' pesanti alcuni aspetti della Costituzione. Alcune cose man mano sono state aggiustate, non tante però, appunto per la rigidità a volte eccessiva nella parte referendaria", ha spiegato.