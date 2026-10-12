La Rotta del Principe, un docufilm racconta la nascita della Costa Smeralda - Notizie

Si intitola La Rotta del Principe il documentario, ideato e narrato da Fausto Farinelli (prodotto da Media Web Channel con Ance Sardegna main sponsor), con l'obiettivo di riportare alla luce una pagina fondamentale della storia contemporanea della Gallura.Attraverso il mare, i luoghi e soprattutto la testimonianza diretta di Pietro Moro, il docufilm ripercorre una delle prime navigazioni lungo quella costa che, negli anni successivi, sarebbe diventata la Costa Smeralda. Il racconto non si limita alla ricostruzione storica: La Rotta del Principe entra nella dimensione più umana di quegli anni pionieristici, restituendo il fascino di una Gallura ancora incontaminata, gli incontri, le intuizioni e le emozioni di una stagione destinata a cambiare profondamente il territorio.Il lavoro di Farinelli - disponibile su www.larottadelprincipe.com - è stato presentato nei locali della Tenuta Pilastru, ad Arzachena. Ad aprire la serata è stato il videointervento dell'architetto Giancarlo Busiri Vici, una delle figure direttamente legate alla stagione originaria della Costa Smeralda. Il suo contributo ha subito riportato il pubblico dentro il clima di quegli anni pionieristici, quando architettura, paesaggio e visione si intrecciavano nella costruzione di un progetto destinato a cambiare il volto della Gallura.Al centro della serata c'è stato proprio Pietro Moro, vero protagonista dell'evento. Dopo la proiezione ha risposto alle numerose domande del pubblico, trasformando il confronto con i presenti in un ulteriore capitolo del documentario.Particolarmente significativi sono stati gli interventi dell'architetto Enzo Satta e dell'ingegner Silvio Pippobello, che coi loro racconti hanno idealmente riportato la sala indietro nel tempo. Le loro parole hanno contribuito a ricostruire il clima di un'epoca fatta di intuizioni, progetti e grandi trasformazioni.Tra i momenti più toccanti, anche la testimonianza personale del Conte Luigi Donà delle Rose, che ha...

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