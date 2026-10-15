La risata come forma di libertà al centro di Bookolica - Notizie

"Ridere, Disobbedire — La risata come forma di libertà" è il tema dell'edizione 2026 di Bookolica. Il Festival dei Lettori Creativi, giunto alla nona edizione, si svolge dal 19 al 24 ottobre a Tempio Pausania.Letteratura, giornalismo indipendente, lingue della Sardegna, intelligenza artificiale, musica, arti visive e nuove tecnologie sono al centro delle iniziative proposte nelle scuole e negli spazi della città gallurese.Il festival si concentra in particolare nelle due giornate del 23 e 24 ottobre allo Spazio Faber, con gli incontri con Matteo Flora, Raffaele Angius, Cecilia Anesi, Claudio Cordova, Pablo Sole, Davide Piras, Andrea Deiana, Anna Vaivare, Mari Mameda, Forelock, Marcello Ruggiu, Luca Vargiu e Marco Lutzu, insieme ad autori, musicisti, artisti e operatori culturali coinvolti nelle diverse attività. Ad anticipare la manifestazione saranno due giornate a San Teodoro, il 16 e 17, mentre dal 22 al 25 lo Spazio Faber ospiterà installazioni multimediali interattive e il Mercato dell'Arte. Tra i percorsi del festival ci sono Picciuné, sezione dedicata ai più giovani e Bookolica Night — Faber Frequencies, la notte elettronica del festival. Organizzato da Bottega No-Made, direzione artistica di Fulvio Accogli il festival si interroga sul rapporto tra ironia, pensiero critico e libertà di espressione, attraversando linguaggi e forme artistiche differenti."La risata come forma di libertà, possibilità di cambiare prospettiva, mettere in discussione stereotipi, linguaggi e narrazioni consolidate - spiega Fulvio Accogli, in riferimento al tema - disobbedire, in questo senso, significa soprattutto esercitare uno sguardo critico, provare a leggere diversamente ciò che ci viene presentato come ovvio. Per questo la nona edizione mette insieme letteratura, giornalismo, teatro, musica, arti, lingue e nuove tecnologie e coinvolge pubblici e generazioni differenti. Partiamo dalle scuole e dai laboratori e arriviamo agli incontri, alle performance, alle installazioni e a...

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