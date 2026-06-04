(Adnkronos) - Belen documenta la sua rinascita. Dopo la notizia del suo ricovero in ospedale, la showgirl argentina è tornata attiva sui social per condividere momenti della sua quotidianità.

Belen ha condiviso nelle ultime ore un carosello di foto dove, tra selfie e scatti allo specchio, si è mostrata serena davanti all'obiettivo. Tra le immagini, compare anche la secondogenita Luna Marì. Belen si è immortalata davanti a uno specchio in tenuta sportiva, poi mentre durante un pranzo nel cuore di Milano e infine in un selfie in macchina, mentre manda un bacio alla telecamera.

Belen sta condividendo la sua ripartenza dopo un periodo difficile. Lo scorso 25 maggio la showgirl è stata trasportata al Policlinico di Milano per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera. Dopo circa 24 ore di ricovero, la showgirl è stata dimessa.

Sotto il post non mancano messaggi di sostegno e affetto da parte degli utenti, dove le augurano una pronta guarigione: "Io ti auguro di stare bene con te stessa e di volerti bene di più! Apprezza quello che la vita ti sta donando, lasciare stare tutto ciò che è superficiale,accetta i cambiamenti ed osservali in una maniera positiva", "Ti auguro il meglio", "Ricorda cara Belen, noi donne cadiamo 10 volte e ci rialziamo 11", si legge.

La popolare showgirl argentina qualche tempo fa aveva anche raccontato in un video del periodo difficile che stava attraversando e della depressione che in passato l'aveva colpita. "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro", aveva confessato.