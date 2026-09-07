La rinascita del vecchio Ospedale Marino sulla spiaggia del Poetto - Notizie
È nata come una colonia marina per i bambini ai tempi del fascismo. E infatti si chiamava Colonia Dux. Erano gli anni Trenta, il Comune di Cagliari affidò il progetto a Ubaldo Badas, uno dei protagonisti dell'architettura del Novecento in Sardegna. Poi è diventato un ospedale, forse l'unico al mondo con le fondamenta su una spiaggia: i pazienti ricoverati si consolavano guardando il mare dalla finestra. Si chiamava Ospedale Marino. Poi per anni è stato abbandonato. E ha cambiato nome: lo chiamavano tutti ecomostro.
Ora rinasce. Lavori in corso. Il nuovo progetto trasformerà l'edificio storico di proprietà del demanio in una struttura ricettiva con apertura prevista l'estate prossima. La concessione ventennale è stata affidata, nel novembre 2021, alla Colonia Hotel Srl, dopo la vittoria di un bando regionale. Una ricerca che non riguarda soltanto l'edificio, ma l'intero paesaggio che lo circonda. L'intervento è stato affidato a imprese specializzate nel restauro di edifici monumentali e procede attraverso un percorso di estrema precisione. Ogni pilastro viene verificato e consolidato; ogni solaio è sottoposto a controlli puntuali e, dove necessario, rinforzato.
È un'attività che privilegia la conservazione rispetto alla sostituzione e considera ogni parte dell'edificio come una testimonianza da preservare, perché sperimenta il restauro del calcestruzzo armato, ultima frontiera del restauro e manutenzione, ha raccontato Diana Zuncheddu, presidente del Consiglio di amministrazione della società Colonia Hotel.
Il cuore di questo patrimonio è rappresentato proprio dalla struttura in calcestruzzo armato, vero capolavoro tecnico e architettonico. Come sottolinea Fausto Mistretta, professore associato di Tecnica delle costruzioni all'Università di Cagliari, il principale valore dell'edificio risiede proprio nel suo scheletro strutturale. Non è un caso che il cantiere adotti metodologie proprie dell'archeologia degli elevati, disciplina che legge gli edifici come documenti materiali della storia.
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Ora rinasce. Lavori in corso. Il nuovo progetto trasformerà l'edificio storico di proprietà del demanio in una struttura ricettiva con apertura prevista l'estate prossima. La concessione ventennale è stata affidata, nel novembre 2021, alla Colonia Hotel Srl, dopo la vittoria di un bando regionale. Una ricerca che non riguarda soltanto l'edificio, ma l'intero paesaggio che lo circonda. L'intervento è stato affidato a imprese specializzate nel restauro di edifici monumentali e procede attraverso un percorso di estrema precisione. Ogni pilastro viene verificato e consolidato; ogni solaio è sottoposto a controlli puntuali e, dove necessario, rinforzato.
È un'attività che privilegia la conservazione rispetto alla sostituzione e considera ogni parte dell'edificio come una testimonianza da preservare, perché sperimenta il restauro del calcestruzzo armato, ultima frontiera del restauro e manutenzione, ha raccontato Diana Zuncheddu, presidente del Consiglio di amministrazione della società Colonia Hotel.
Il cuore di questo patrimonio è rappresentato proprio dalla struttura in calcestruzzo armato, vero capolavoro tecnico e architettonico. Come sottolinea Fausto Mistretta, professore associato di Tecnica delle costruzioni all'Università di Cagliari, il principale valore dell'edificio risiede proprio nel suo scheletro strutturale. Non è un caso che il cantiere adotti metodologie proprie dell'archeologia degli elevati, disciplina che legge gli edifici come documenti materiali della storia.
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