La Regione porta Grazia Deledda nelle scuole per il centenario del Nobel - Notizie

Portare il Nobel dentro le aule.È l'obiettivo di "GRAZIA 100. Leggere, vivere, raccontare Deledda", il progetto dedicato alle giovani generazioni nell'anno del centenario dell'assegnazione del Premio Nobel a Grazia Deledda, promosso dalla Regione Sardegna, assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e progettato dall'Aps Il Club di Jane Austen Sardegna.Le diverse fasi del programma sono state presentate a Cagliari dall'assessora Ilaria Portas, con la presidente dell'Aps Gabriela Podda e la direttrice artistica del Club, Giuditta Sireus. L'iniziativa coinvolgerà 16 istituti superiori, 32 classi e circa 700 studenti, distribuiti in otto ambiti territoriali: Cagliari e area metropolitana, Sulcis, Campidano, Ogliastra, Oristanese, Nuorese, Sassarese e Gallura. Attraverso letture, laboratori e creazioni originali, dalla scrittura alla fotografia, dai podcast alle performance, le opere deleddiane diventeranno "materia viva di confronto e invenzione", a partire dai versi "Siamo canne, e la sorte è il vento"."Grazia Deledda è ancora molto attuale, come Regione Sardegna e come assessorato abbiamo voluto mettere al centro del centenario del Premio Nobel una visione integrata e diffusa della figura di Grazia Deledda", ha detto l'assessora Portas, che ha anche sottolineato la volontà di «non limitarci a cerimonie astratte, ma con la finalità concreta di lasciare un insegnamento duraturo». Con GRAZIA 100, ha aggiunto, «portiamo il Nobel direttamente dentro le aule e tra le giovani generazioni, trasformando la memoria in un'esperienza viva e partecipata».Il percorso si articola in quattro fasi. Si parte con "Scoprire Grazia": incontri territoriali con studiosi ed esperti per introdurre la figura dell'autrice, il significato del Nobel e il contesto storico-culturale delle sue opere. Segue "Vivere Grazia", con laboratori didattici basati su metodologie attive ed esperienziali, tra scrittura, immagini, gioco e immedesimazione. In "Raccontare Grazia" ogni classe realizzerà una...

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