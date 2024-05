Cagliari

Si attende la parifica della Corte dei Conti. In autunno la riprogrammazione delle risorse

C’è un avanzo disponibile di quasi 531 milioni di euro nel rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023 approvato oggi dalla Giunta guidata dalla presidente Alessandra Todde.

“Questo risultato”, ha spiegato il vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, “consente di avere a disposizione risorse che però potranno essere oggetto di riprogrammazione con un apposito disegno di legge, solamente dopo la parifica delle Corte dei Conti, quindi presumibilmente intorno a settembre-ottobre e nel rispetto dei parametri definiti dalla legge”.

“Il documento”, ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, “rappresenta il risultato della gestione 2023 e quindi è riferito all’operato della precedente Giunta. L’attuale amministrazione intende utilizzare le informazioni che emergono dai dati e le indicazioni che fornirà dalla Corte dei Conti in sede di verifica e parifica per non incorrere negli stessi errori della precedente legislatura. Innanzitutto programmando per tempo le risorse, al fine di consentire da un lato l’assunzione degli impegni di spesa e l’adozione nei tempi corretti degli atti necessari per l’attuazione delle politiche programmate, e dall’altro l’introduzione di eventuali correttivi nella programmazione stessa emersi in fase di attuazione”.