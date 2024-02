Cagliari

Prime ipotesi sulla distribuzione dei seggi: ecco chi potrebbe andare a Cagliari

Potrebbero essere sette e non sei i seggi nel nuovo Consiglio regionale per la circoscrizione elettorale di Oristano. Di questi, addirittura cinque – ed è un’ipotesi clamorosa – potrebbero essere in quota campo largo.

Da Cagliari arrivano le prime elaborazioni sulla base dei dati caricati entro stamattina sulla piattaforma di conteggio delle preferenze della Regione. Il meccanismo di attribuzione dei posti nell’aula di via Roma è parecchio complicato.

Per la maggioranza dovrebbero spuntarla Antonio Solinas del Partito Democratico e Alessandro Solinas del Movimento 5 Stelle.

In corsa ci sono poi il medico Peppino Canu, candidato con Sinistra Futura, e il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, che correva con Alleanza Verdi e Sinistra. Attenzione però anche alla possibile sorpresa: Salvatore Cau, sindaco di Neoneli che si è presentato alle elezioni regionali con la civica Orizzonte Comune.

Pochi dubbi sui due seggi sicuri in casa centrodestra. Nel nuovo Consiglio regionale ci dovrebbero essere senz’altro gli uscenti Emanuele Cera, il candidato più votato in provincia, inserito nella lista di Fratelli d’Italia, e Alfonso Marras, in quota Partito Sardo d’Azione.

Bisognerà attendere ancora, però, per avere riferimenti precisi e capire se questa ipotesi circolata stamane nei palazzi della Regione verrà confermata o meno.

Martedì, 27 febbraio 2024