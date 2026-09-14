(Adnkronos) - "La nostra salute è sempre più influenzata dal mondo animale e vegetale. Dobbiamo prenderci cura di entrambi, sempre, nella quotidianità. I Comuni prendano atto di una domanda che arriva sempre più forte: abbiamo bisogno di parchi pubblici attrezzati, con spazi adeguati per i nostri amici animali, e di città che mettano al centro la cura del verde e dei giardini. Istituiamo, dove ancora non ci sono, assessorati dedicati a questo scopo". Così in un video sui social il professor Francesco Vaia su Instagram, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente vicario dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

"Stamattina, mentre facevo una passeggiata con Dante, il mio cagnolino - racconta Vaia - tante persone mi hanno chiesto: 'Professore, perché non ci impegniamo tutti insieme perché ci sia maggiore cura verso i nostri amici animali, verso il mondo vegetale e verso i parchi?'. Bene, hanno ragione ed è giusto che sia così. Soprattutto gli enti locali, che sono quelli più vicini alle persone, devono rispondere a questa domanda che arriva sempre più forte dalla comunità. È necessario promuovere la visione One health, secondo la quale la salute umana è strettamente connessa a quella degli animali e dell’ambiente in cui viviamo. Il mondo animale e quello vegetale convivono con noi, influenzano la nostra vita e, di conseguenza, anche la nostra salute".

Per questo "il nostro invito è a creare, il più possibile nei Comuni italiani, un assessorato alla salute che si occupi anche della cura dei parchi, del verde pubblico e degli spazi dedicati agli animali" l'appello di Vaia.