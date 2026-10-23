La penna di cinque scrittori trasforma cinque paesi in 'Luoghi letterari' - Notizie

Approda nel Mandrolisai e Barigadu "Luoghi letterari" 2026, la manifestazione ideata da Gianmarco Murru e Giulio Pisano e promossa dal consorzio turistico Sa Perda 'e Iddocca con il sostegno delle amministrazioni locali.Cinque scrittori saranno ospitati per cinque giorni in altrettanti paesi della Sardegna con la formula della residenza artistica. Dovranno poi trasferire l'esperienza in altrettanti racconti editi da Arkadia. Allai, Nuragus, Nurallao, Laconi e Samugheo sono i paesi su cui si concentrerà, dal 23 al 27 ottobre, l'attenzione di Eliselle, Christian Fascella, Michela Tanfoglio, Enrico Pandiani, Elisa Betti Spanu. Ognuno di loro vivrà in un paese diverso, alla fine della residenza scriveranno un racconto ambientato nel comune che li ospita. "Da parte degli scrittori c' è tanto entusiasmo e desiderio di scoprire le bellezze dei paesi che li ospiteranno", afferma Gianmarco Murru, project manager e presidente dell'associazione "Mediterranea".Sono paesi forti di attrattori culturali e turistici, quelli riuniti nel consorzio Sa Perda 'e Iddocca, abitati dalla preistoria, con stratificazioni che seguono le antiche dominazioni dai bizantini ai catalani, sono ricchi di pozzi sacri, nuraghi, menhir, sorgenti d' acqua, officine di lavorazione di metalli che restano nei toponimi e nei reperti ritrovati. Ancora, straordinari paesaggi, vigneti con vitigni autoctoni, piatti tipici, manufatti colorati come i tappeti di Samugheo.La nuova stagione di "Luoghi letterari" si svolge in due tappe: la prima si inaugura da oggi fino al 27 ottobre, mentre per l'altra si dovrà attendere la primavera prossima.L'antropologa Veronica Matta con le sue interviste produrrà un report etnografico dedicato alle esperienze e alle voci dei territori coinvolti.Luoghi Letterari è stata presentata oggi nella sala del Cineteatro "Fabrizio De André" a Laconi, dai curatori del progetto, dalla presidente del cda del Consorzio "Sa Perda...

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