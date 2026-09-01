La navi da crociera di lusso sbarcano in Sardegna, 54 approdi sino a dicembre - Notizie

La Sardegna punta sul crocierismo di lusso: sino a dicembre previsti 54 approdi di navi di fascia alta con potenziamento dell'home port. Si comincia oggi con il ritorno ad Olbia della Sea Cloud Spirit. Dopo lo sbarco di 106 passeggeri, principalmente tedeschi, la nave effettuerà un'operazione di turn around, con l'imbarco di 114 crocieristi per un tour esclusivo con tappe a Bonifacio, Portoferraio, Calvi, notte ad Alghero, rada a Porto Cervo e sbarco, il 9, ad Olbia. A bordo ospiti provenienti prevalentemente da Germania e USA, seguiti da Giappone, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Austria ed Emirati Arabi.Su 298 approdi programmati nel 2026, il programma aggiornato ne prevede 96 riferiti ai segmenti luxury e ultra-luxury, con 26 mila e 500 passeggeri stimati sugli oltre 800 mila crocieristi attesi per l'anno in corso.La crescita del mercato a livello internazionale vede affacciarsi sempre più nuovi brand dell'ospitalità di alta gamma, a partire proprio dalle catene alberghiere. Come Four Season's, la cui omonima nave da crociera, la Four Season's I, ha ormeggiato a Cagliari tra il 25 e 26 marzo. Altro operatore ad aver scommesso sul sistema Sardegna è la catena messicana Vidanta che, con il giga yacht VidantaWorld's Elegant, ha inserito un approdo ad Olbia e uno a Golfo Aranci in giugno e una terza toccata a Cagliari il 16 novembre.A Cagliari 46 approdi, a Olbia 29; ma sono Golfo Aranci (8 su 8), Porto Torres (9 su 9) e Arbatax (4 su 5).Altro elemento connesso al settore del lusso è la formula del multiscalo. Nel calendario 2026, ad esempio, la Belle des Océans ripete sei volte il collegamento Porto Torres-Olbia e, tra il 23 e il 26 ottobre, estende lo stesso itinerario anche al porto di...

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