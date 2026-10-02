La mostra Ocean&Climate Village arriva alla base di Luna Rossa a Cagliari - Notizie

Comprendere l'oceano significa riconoscere le relazioni che legano clima, biodiversità e attività umane. Da questa consapevolezza prende forma l'Ocean&Climate Village, la mostra scientifica itinerante sviluppata dalla Coi e supportata dal Gruppo Prada nell'ambito del progetto Sea Beyond. Il 9 e il 10 ottobre l'esposizione approda alla base di Luna Rossa a Cagliari con un nuovo concept espositivo curato dallo studio di design e ricerca Formafantasma.Tra le principali iniziative nate dal rinnovo della collaborazione tra Luna Rossa e Unesco per la 38/a America's Cup, l'edizione di Cagliari segna una nuova fase dell'Ocean&Climate Village. Dopo le tappe internazionali e italiane degli ultimi anni, la mostra si presenta con un allestimento rinnovato che propone una lettura sistemica dell'oceano. L'esposizione invita il pubblico a comprendere le connessioni che legano processi biologici, climatici e geologici, superando una visione frammentata delle questioni ambientali e mettendo in luce il ruolo dell'oceano nei meccanismi che sostengono la vita sulla Terra."Con questa nuova edizione dell'Ocean&Climate Village, l'Unesco rinnova il proprio impegno nel promuovere l'Ocean Literacy e motivare il pubblico di tutte le età ad agire per il futuro dell'oceano - afferma Magdalena Landry, direttrice dell'ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa - Particolarmente significativa l'ospitalità offerta dalla base di Luna Rossa, poiché lo sport ha il potere di ispirare ben oltre la competizione, contribuendo a rafforzare l'azione globale per la protezione dell'oceano".Lorenzo Bertelli, head of sustainability del Gruppo Prada, si dice "felice che l'Ocean&Climate Village, dopo diverse tappe internazionali, sia quest'anno ospitato nella base di Luna Rossa a Cagliari. Grazie alla collaborazione con Unesco e Luna Rossa abbiamo l'opportunità di avvicinare le giovani generazioni ai temi dell'oceano, nella convinzione che la conoscenza sia il primo passo per promuovere una maggiore consapevolezza...

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