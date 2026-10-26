La Marina di Porto Cervo premiata coi Blue Marina Awards 2026 - Notizie

La Marina di Porto Cervo, tra gli approdi più prestigiosi del Mediterraneo e parte del Gruppo Smeralda Holding - società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA) - si conferma anche nel 2026 tra le eccellenze della portualità italiana, ottenendo per il quarto anno consecutivo il Blue Marina Awards nella categoria dedicata ai porti turistici a vocazione superyacht.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards, iniziativa ideata e coordinata da Walter Vassallo, con la partnership istituzionale di Assonat - Confcommercio e il supporto tecnico, in qualità di ente terzo certificatore, del Rina - Registro Italiano Navale per il processo di valutazione dei requisiti. A ritirare il premio per la Marina di Porto Cervo a Roma è stato Davide Cerea, Cfo di Smeralda Holding e di Marina di Porto Cervo, nella nuova Aula dei gruppi parlamentari della Camera, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali, delle autorità marittime e delle principali organizzazioni del comparto.

La valutazione della Marina di Porto Cervo si basa su un sistema di oltre 40 indicatori di performance, aggiornati annualmente, che riguardano la sostenibilità ambientale, l'energia e il clima, l'innovazione e la digitalizzazione, il turismo e l'accoglienza, l'inclusività e l'accessibilità, oltre alla sicurezza e alla gestione del rischio. "Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento Blue Marina Awards 2026, che valorizza il percorso della Marina di Porto Cervo nel coniugare qualità dell'accoglienza, sostenibilità, innovazione e sicurezza - commenta Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding -. Per noi, l'eccellenza nell'ospitalità nautica si costruisce ogni giorno attraverso la professionalità delle persone e un'attenzione costante all'ambiente in cui operiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere...

Leggi tutto su Ansa Sardegna