La guardia medica di Oristano resta aperta, ma solo per due notti alla settimana

Oristano

L’Asl smentisce la sospensione del servizio. Il capogruppo M5S Solinas chiede continuità

L’Asl di Oristano ha smentito la sospensione del servizio di guardia medica a Oristano, di cui ha dato conto ieri il nostro giornale. Lo ha fatto con una nota ufficiale.

“Il servizio della guardia medica di Oristano non è assolutamente sospeso”, si legge nella nota. “Come già comunicato a metà novembre, la direzione generale della Asl 5 ribadisce che un giovane professionista, di sesso maschile, sta coprendo i turni per due giorni alla settimana, dalle 20 alle 8 del mattino del giorno successivo. Da allora nessuna novità e nessun abbandono di una “fantomatica” dottoressa, che non è mai esistita in queste ultime settimane nel servizio di continuità assistenziale di Oristano. Rimane dunque il servizio coperto per due giorni la settimana”.

“La direzione generale”, prosegue la nota dell’Asl, “si riserva peraltro di procedere per vie legali contro la diffusione di notizie false e che creano un inutile allarmismo fra i cittadini in una situazione già di per se delicata”.

Sin qui la nota ufficiale dell’Asl di Oristano che ci rasserena, perché sino a ieri non avevamo contezza della disponibilità manifestata dal medico di turno per il mese di dicembre. Nessun allarmismo da parte nostra: la situazione sì, è già di per se delicata.

Da Solinas (M5S) appello: serve continuità. “Stando alla nota ufficiale pubblicata oggi sul sito internet della Asl di Oristano, la guardia medica nella sede di via Carducci non è chiusa definitivamente, ma il servizio proseguirà con un giovane professionista, che garantirà il turno per due giorni la settimana”, dichiara il capogruppo del M5s in consiglio regionale Alessandro Solinas. “Una comunicazione che risponde, in parte, alle lamentele dei cittadini e al prospettato rischio di chiusura che aveva già destato allarme nei giorni scorsi. Il servizio continua quindi a singhiozzo con disagi per l’utenza. Pertanto”, prosegue il consigliere Solinas, “rinnovo l’appello all’assessore alla Sanità affinché si trovi una soluzione definitiva che consenta ai pazienti di poter fare affidamento sulla Guardia medica senza doversi necessariamente rivolgere al pronto soccorso del San Martino. Vigileremo perché al servizio di guardia medica venga data maggiore continuità e soprattutto una prospettiva di operatività che non debba essere rinnovata di mese in mese”.

Lunedì, 6 novembre 2023