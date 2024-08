La fortuna bacia Terralba, grossa vincita per uno scommettitore

La sorte ha baciato un fortunato giocatore di Terralba, che ha recentemente incassato una somma notevole grazie alla vincita con una cinquina Simbolotto. Nell’ultimo concorso, la combinazione vincente ha portato nelle tasche del fortunato cittadino 16.304 euro, un premio che arriva a coronare un’estate particolarmente generosa per i giocatori del paese. L’estrazione di sabato scorso non ha solo premiato il fortunato vincitore di Terralba, ma ha anche contribuito a un’impressionante distribuzione di premi a livello nazionale. In tutta Italia, l’ultimo concorso ha distribuito un totale di oltre 3,7 milioni di euro. Questo porta il totale dei premi distribuiti dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 836 milioni di euro, un dato che evidenzia la continua popolarità e il fascino di questo gioco tradizionale. Il Simbolotto, un gioco che si affianca al Lotto e offre ulteriori opportunità di vincita, è stato particolarmente generoso in questa estrazione, rendendo ancora più entusiasmante il concorso. I premi del Lotto non solo creano storie di fortuna come quella di Terralba, ma alimentano anche l’attesa e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie