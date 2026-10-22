(Adnkronos) - "Oggi è una giornata importante che celebra un progetto che è di rifacimento di una palestra e del campo di calcio all'interno di uno dei nostri reparti detentivi", ha esordito così la direttrice del nuovo complesso dell'Istituto penitenziario di Rebibbia, la dottoressa Teresa Mascolo, rispondendo alle domande dei cronisti che stavano seguendo la conferenza stampa per il lancio dei lavori all'interno dell'istituto. Un'idea fortemente voluta dai Presidenti di tutte le associazioni sportive e che i responsabili della casa circondariale hanno accolto con grande entusiasmo. "Questo è un segnale di attenzione al mondo penitenziario e a quella che è la vita che si svolge al suo interno a favore delle persone detenute", ha continuato la Mascolo.

La chiusura dei lavori sono previsti entro l'inizio del prossimo anno e una volta terminati, come spiega la dottoressa, "le attività sportive saranno uno degli elementi del trattamento così come previsto dal nostro ordinamento penitenziario". "Noi promuoviamo il nostro massimo sforzo affinché tutti i detenuti possano accedere a degli impianti sportivi e possano poi partecipare anche a tornei, sia interni sia con la società civile - ha continuato la direttrice -. Questo credo che sia poi il vero valore aggiunto e cioè consentire alla comunità esterna di entrare a vario titolo all'interno di un istituto penitenziario e giocare come se si fosse fuori dal carcere".

"Le attività ricreative, quelle sportive, i vari laboratori teatrali sono elementi del trattamento per tutti i detenuti. Di norma e per norma sono offerte trattamentali che l'amministrazione è tenuta a garantire alle persone recluse. In questo i detenuti sono liberi di aderire o meno alle varie attività", ha sottolineato. Una novità che ancora non è stata fatta presente ai detenuti del nuovo complesso ma che, come racconta la dottoressa, sembra essere stata già capita per via dell'inizio dei lavori. "Si è cominciato già a ristrutturare la palestra e poi a seguire toccherà al campo di calcio - ha detto -. I detenuti hanno avuto sentore benché non siano stati ancora forniti i dettagli, ma è chiaro che sono molto contenti"