La Brigata Sassari ricorda la strage di Nassirya 23 anni dopo - Notizie

La Brigata "Sassari" ha celebrato la "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", nel 23/o anniversario dell'attentato terroristico di Nassiriya del 12 novembre 2003, che costò la vita a cinque militari dell'Esercito italiano, dodici carabinieri e due civili italiani.Una ricorrenza particolarmente significativa per la Brigata, che nell'attentato perse il capitano Massimo Ficuciello e il maresciallo capo Silvio Olla, entrambi impegnati nella missione italiana "Antica Babilonia" in Iraq.Le commemorazioni si sono svolte nelle caserme della Brigata con la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura dei nomi delle vittime, accompagnata dal solenne 'presente' pronunciato dal personale schierato. A Sassari, nella caserma intitolata al capitano Ficuciello, la cerimonia è stata presieduta dal comandante della Brigata "Sassari", generale di brigata Andrea Fraticelli. Dopo la lettura della motivazione della Croce d'Onore alla memoria conferita all'ufficiale, è stata deposta una corona d'alloro presso il monumento ai caduti. Nel suo intervento, il generale Fraticelli ha sottolineato il valore del sacrificio di chi, a Nassiriya, fece il proprio dovere anche per salvare i superstiti, richiamando i militari all'importanza della responsabilità, della preparazione e della solidarietà tra commilitoni.Nel pomeriggio, invece, a Sant'Antioco, il comandante del 151/o reggimento fanteria "Sassari", colonnello Rosario Maria Simonetti, insieme a una rappresentanza del reparto, renderà omaggio alla tomba del maresciallo capo Silvio Olla, insignito della medaglia d'oro "Vittime del terrorismo". Alla cerimonia parteciperanno l'amministrazione comunale, rappresentanti delle Forze Armate e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, insieme ai familiari del militare. La giornata commemorativa si concluderà nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria con una celebrazione eucaristica officiata dal cappellano militare del 151/o reggimento.Riproduzione riservata © Copyright ANSA Da non...

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