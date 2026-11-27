(Adnkronos) - Kate Middleton torna a parlare del tumore, la cui diagnosi è arrivata due anni fa. Lo ha fatto parlando nel commovente documentario che domenica prossima andrà in onda sulla Bbc dal titolo "Heal" (che letteralmente significa guarire). La principessa del Galles ha definito triste e solitario la sua lotta contro il cancro che però è riuscita a trasformare in esperienza positiva grazie alle persone incontrare lungo il cammino.

In una clip, diffusa oggi da Kensington Palace, Kate ha affermato: "Affrontare il cancro o qualsiasi malattia cronica è un percorso solitario. Ma è chiaro che non siamo destinati a portare le sfide della vita da soli. La mia malattia mi ha fatto incontrare tante altre persone che stanno affrontando i propri percorsi. Questa è diventata molto più di un'esperienza personale e solitaria, è diventata un'esperienza collettiva".

Nel filmato la si vede anche mentre incontra il gruppo di supporto per malati di cancro Shine a Richmond, nel sud-ovest di Londra. "Incontrarvi tutti qui oggi significa davvero molto per me, perché è bellissimo poter condividere la mia esperienza personale, ma anche ascoltare le vostre storie e poter entrare in contatto con altre persone che hanno vissuto qualcosa di simile. Non ho mai davvero esplorato questo argomento al di fuori delle mura familiari. Quindi grazie per avermi concesso il tempo e lo spazio per farlo. Lo apprezzo molto. Grazie".

Catherine non ha mai rivelato il tipo di malattia che ha affrontato, ma nel marzo del 2024 ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essere in chemioterapia. Nel gennaio 2025 ha dichiarato di essere in remissione e nei mesi successivi ha iniziato un graduale ritorno agli impegni reali. DI questo e altro racconterà nel documentario.