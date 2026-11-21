(Adnkronos) - "Il cancro ti cambia davvero. Cambia il tuo corpo, ti trasforma fisicamente, ma c'è qualcosa di molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro provoca dentro di te". Così Kate Middleton racconta il difficile percorso affrontato dopo la scoperta della malattia, che ricorda come "un viaggio" verso la guarigione. La principessa del Galles si racconta in un documentario intimo e inedito dal titolo ‘Heal’, in onda sulla 'Bbc One' il prossimo 29 novembre, dove Kate attraversa il momento della diagnosi fino alla rinascita.

Il tumore le è diagnosticato all'inizio del 2024 e anche se la principessa non ha mai reso noti i dettagli della malattia, ha raccontato pubblicamente di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia. E nel gennaio del 2025 ha annunciato di essere in remissione. Durante il percorso di cura è stata seguita dal centro oncologico Royal Marsden Hospital di Londra che compare nel documentario. Nel trailer, inoltre, viene mostrata una conversazione con il fratello James Middleton, durante una passeggiata in cui Kate dice chiaramente "io non ho suonato la campanella". Il riferimento è ai molti ospedali oncologici, dove i pazienti suonano al termine delle cure una campanella per celebrare la conclusione della malattia. Una scelta che sottolinea, ancora una volta, la riservatezza e il modo in cui la principessa ha scelto di trattare in pubblico la sua malattia.

Il documentario mostra anche immagini inedite di Catherine mentre affronta la sfida delle ‘Three Peaks’, che risale all'inizio del 2025 quando ha raggiunto in una giornata le tre vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles. Un'impresa fisica che nel documentario assume un significato ancora profondo: “Forse questo è il tuo modo di suonarla” la campanella, dice il fratello James.