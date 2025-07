Kate Middleton alla finale di Wimbledon, gesto da 'gentleman' di McConaughey

(Adnkronos) - Kate Middleton è stata sicuramente una delle protagoniste della finale di Wimbledon 2025 e ha raccolto l'omaggio, tra gli altri, di Matthew McConaughey. Alla partita che ha incoronato Jannik Sinner, che ha battuto Carlos Alcaraz all'ultimo atto dello Slam londinese, ha assistito infatti anche la principessa del Galles insieme al marito William e ai figli, George e Charlotte. I reali hanno presenziato all'evento dal Royal Box, a pochi metri di distanza dal re di Spagna e dai tanti vip accorsi per il match. Gli occhi di molti, se non tutti, erano proprio per Kate, patrona del torneo.

Al momento del suo ingresso nel Centre Court, tutto il pubblico si è alzato in piedi e uno dei primi è stato Matthew McConaughey, accorso a Londra per Sinner-Alcaraz così come tanti altri vip. Nei video che stanno circolando sul web si vede McConaughey, seduto poche file dietro i reali, guardare Kate e alzarsi in piedi, guidando di fatto la standing ovation del pubblico e sciogliendosi in un sentito applauso.

Il suo è stato giudicato come un vero 'gesto da gentleman', un comportamento particolarmente apprezzato in Inghilterra, che non ha fatto altro che aumentare la popolarità di uno degli attori più amati e apprezzati di Hollywood.

