Karate: una ventina tra medaglie, titoli e premi per la società Mura di Zeddiani

Zeddiani

Gli atleti hanno preso parte alle gare regionali a Oristano

Trionfo nel Karate per gli atleti dell’A.S.D. Mura di Zeddiani, che hanno conquistato oltre 20 medaglie alla recente gara di karate regionale, tenutasi presso il palazzetto San Nicola a Oristano, inserita nel campionato regionale giovanile. Gli atleti hanno dimostrato abilità straordinarie, determinazione e spirito competitivo, portando a casa una serie di vittorie eccezionali.

L’evento, con partecipanti da numerose palestre di Karate di tutta l’Isola, è stato un banco di prova per misurare le abilità dei praticanti di questo nobile sport. La competizione oltre a essere suddivisa in categorie era ulteriormente suddivisa in tappe.

Queste le medaglie degli atleti dell’A.S.D Mura: primo posto e oro nel Kata Under 8 per Gaia Argiolas, Giulia Cocco, Giulia Sechi e Giorgia Desogus. Nella categoria U8 palloncino trionfo per Bryan Scanu. Ancora primo posto nell’Under 14 di Kumite per Esther Marras e per Greta Lutzu. E Matilde Delogu, nel Kata e Kumite.

Secondo posto e medaglia d’argento per gli Under 8 Matilde Canu (nel percorso),

Giulia Sechi (nel palloncino) e Federico Bua.

Bronzo e terzo posto per gli atleti Under 8 Gaia Argiolas (palloncino), Francesca Bua (Kata e percorso) Matilde Canu (Kata), Gioia Cocco (percorso), Giorgia Desogus (palloncino), Viola Vacca (Kata e Kumite), Diego Scanu (palloncino), Luca Porcu (percorso e palloncino) e Nicolò Brisi (percorso). Nella categoria Under 14 medaglia e terzo gradino del podio per Greta Lutzu (Kata) ed Esther Marras (Kata).

“I nostri straordinari atleti hanno dimostrato passione, disciplina e rispetto, elementi fondamentali per affrontare al meglio la competizione e che hanno aiutato al raggiungimento degli obiettivi”, commenta la maestra Razaqnah Soumaiya. “Oltre a ciò sono stati decretati gli atleti vincitori per punteggio nelle 4 tappe che si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali giovanili 2023: Giulia Sechi categoria U8, Matilde Delogu categorie -50 nell’Under 14 nel Kata e nel Kumite, Esther Marras nelle categorie categorie -42 U14 nel Kumite e Federico Bua under 10 nel Palloncino”.

Sono stati premiati anche il miglior atleta dell’anno in ogni categoria. Per la società hanno ricevuto il riconoscimento Matilde Delogu, nel Kata e Kumite -50; Esther Marras nel kumite 42kg. Nell’Under 8 Giulia Sechi per il Kata e nell’Under 6 Gaia Argiolas, per il Kata.

La società tiene a precisare che “oltre ai fantastici risultati che sta raggiungendo, la cosa più importante è l’impegno sociale che trasmette ai suoi atleti”.

“Lo sport prima di tutto è uno dei migliori strumenti educativi”, commenta la maestra. “In un’epoca in cui certi valori spesso sembrano sfumare, è fondamentale comprendere il ruolo cruciale dello sport e in particolare il Karate, maestro di vita che plasmerà le generazioni future. Educazione, rispetto e disciplina sono i pilastri su cui si erge questa straordinaria disciplina, e attraverso di essa, possiamo sperare di forgiare individui che non solo eccellono nella pratica sportiva, ma anche nella costruzione di una società fondata sui valori che perdurino nel tempo”.

Lunedì, 18 dicembre 2023