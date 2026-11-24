Jazz in Sardegna torna nel novembre 2027 col concerto di De Crescenzo - Notizie

A conclusione di una tre giorni da tutto esaurito, che ha visto esibirsi sul palco 60 artisti in arrivo da tutto il mondo, Massimo Palmas, direttore artistico del Festival Jazz in Sardegna, annuncia le date della nuova edizione. Sarà Eduardo De Crescenzo, cantautore, compositore e musicista dalla straordinaria sensibilità, ad aprire ufficialmente la 48/a edizione del Festival in programma al Teatro Massimo di Cagliari dal 19 al 21 novembre 2027.Ad accompagnarlo una formazione di straordinari musicisti, tra i nomi di riferimento del jazz italiano: Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco ai sassofoni e Susanna Krasznai al violoncello.Dopo il rinvio per ragioni tecniche, il concerto Essenze Jazz di De Crescenzo sarà l'evento inaugurale del Festival cagliaritano. Un live molto atteso sul palco del Teatro Massimo per un artista dalla straordinaria maturità interpretativa, capace di dare vita a un'esperienza musicale intensa e coinvolgente, in cui jazz, blues e suggestioni mediterranee si fondono con la forza narrativa della canzone. Un viaggio attraverso generi e linguaggi musicali, nel segno dell'eleganza, dell'originalità e di una cifra espressiva assolutamente inconfondibile.Grande successo per l'edizione conclusasi domenica scorsa con numeri che hanno segnato una crescita significativa su tutti i fronti e confermano il forte legame del Festival con il suo pubblico. Gli abbonamenti sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, superando quota 400, mentre le presenze complessive nelle tre sale del Teatro hanno oltrepassato i 2mila spettatori.È stata un'edizione che ha guardato avanti senza dimenticare le proprie radici, nel segno di una continuità che è anche capacità di rinnovarsi e di coltivare nuove visioni. Sono tornati alcuni dei progetti che negli anni hanno contribuito a definire l'identità e la vocazione culturale di...

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