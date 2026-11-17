Jazz in Sardegna compie 47 anni, tre giorni di musica internazionale a Cagliari - Notizie

«Mancano ancora tre anni per festeggiare il primo mezzo secolo di vita del Festival Jazz in Sardegna, ma per noi è già aria di vigilia». Con queste parole Massimo Palmas, alla guida di Jazz in Sardegna fin dagli esordi, presenta la 47/a edizione della rassegna internazionale, pronta a trasformare il Teatro Massimo di Cagliari in un crocevia di culture, linguaggi e visioni musicali.Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, i tre palcoscenici, il foyer, le gallerie, i punti di ristoro saranno animati da un programma ricco e articolato, che riunisce grandi protagonisti della scena jazz internazionale, nuove generazioni di talenti, progetti originali e occasioni di approfondimento e incontro.Tra i protagonisti il trombettista Avishai Cohen col suo progetto Big Vicious; il travolgente James Taylor Quartet, interprete di una miscela esplosiva di jazz, funk e soul; una leggenda del jazz europeo come Enrico Rava alla guida dei Fearless Five; il talento visionario di Theo Croker che illumina le frontiere dell'afrofuturismo. Spazio anche alle contaminazioni raffinate di Nicola Conte (Umuja), affiancato dalla voce di Sera Kalo (German Jazz Prize 2025), e all'energia travolgente del pianista cubano Roberto Fonseca, che al Massimo riporta i ritmi e la vitalità della grande tradizione musicale dell'isola."Un traguardo che, quando muovemmo i primi passi nel maggio del 1980, sarebbe stato difficile persino immaginare e che oggi celebriamo insieme a una comunità che, in tutti questi anni, ci ha accompagnato verso risultati impensabili, ricorda Palmas.Il cuore pulsante del Festival sarà ancora una volta il Teatro Massimo, proprio là dove tutto ebbe inizio nel 1980. Un ritorno alle origini che assume oggi un significato speciale: il teatro, guidato dalla Rete Teatro Massimo costituita da CeDAC e Jazz in Sardegna nell'ambito di un progetto...

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