Istat-Aci, 48 pedoni morti nel 2025, record in provincia di Roma - Notizie

Nella provincia di Roma si registra il maggior numero di pedoni deceduti nel 2025: 48 su un totale nazionale di 419. Ma è Nuoro a presentare l'indice di mortalità più elevato, con 52,8 morti ogni 1.000 incidenti. Emerge dai dati Aci-Istat sugli incidenti stradali che aggiornano le stime pubblicate il 24 luglio 2026, introducendo un dettaglio territoriale provinciale.

Nel corso dell'anno, come già reso noto, in Italia sono morti 419 pedoni, il 10,9% in meno rispetto al 2024. La provincia di Roma è al primo posto per numero assoluto di vittime, pur registrando una diminuzione del 26,2% rispetto all'anno precedente. Seguono Milano, con 18 pedoni morti (-21,7%), Torino, con 16 (+6,7%), e Napoli, con 15 (-37,5%). Il quadro cambia se si considera la mortalità in rapporto al numero degli incidenti. In 12 province l'indice ha superato il doppio della media nazionale, pari a 16,2 morti ogni 1.000 incidenti. I valori più alti sono a Nuoro (52,8), nel Sud Sardegna (51,7) e a Benevento (50,2). All'opposto, Prato, Fermo, Milano, Monza e Brianza, Genova, Imperia, Rimini e Varese.

I dati Aci-Istat riportano 228 decessi tra gli utilizzatori di biciclette: la provincia di Roma registra il maggior numero di ciclisti morti, con 14 vittime, contro le tre del 2024.

Seguono Modena, con nove, e Latina, con otto. Le vittime tra conducenti e passeggeri di monopattini elettrici sono state 25 in tutta Italia, con tre decessi rispettivamente nelle province di Roma e Torino; due nelle province di Milano, Caltanissetta e Messina.



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