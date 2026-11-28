(Adnkronos) - Gadi Eisenkot accelera. E Benjamin Netanyahu apre a un incontro per formare un governo di unità nazionale. Il premier israeliano e il leader di Yashar si sono sentiti telefonicamente e hanno concordato di incontrarsi domani alle 10 (le 9 italiane) all'hotel Dan Accadia, vicino Tel Aviv. Lo ha reso noto il Likud, citato da Ynet.

"L'unità di cui Israele ha bisogno, che sono disposto a perseguire e per cui sono disposto a pagare un prezzo politico - è l'unità fra i cittadini israeliani sulla base di valori comuni", ha dichiarato Eisenkot.

Venti giorni fa, l'8 novembre, il presidente israeliano Isaac Herzog aveva affidato ufficialmente a Gadi Eisenkot il mandato per formare il nuovo esecutivo, esortandolo a lavorare per un governo "al servizio dell'intera nazione" e capace di favorire dialogo e riconciliazione. Già durante la cerimonia nella residenza presidenziale, il leader di Yashar ed ex capo di Stato Maggiore aveva parlato di una "devastante crisi diplomatica", dei fronti di guerra ancora aperti e di uno dei momenti "più critici nella storia della democrazia israeliana".

Di fronte all'urgenza di evitare nuove tornate elettorali e formare un esecutivo nazionale di emergenza, Eisenkot aveva aperto subito ai partiti di Benjamin Netanyahu e Bezalel Smotrich, chiedendo al Likud e al Partito Sionista Religioso di sostenere una maggioranza sotto la sua guida.