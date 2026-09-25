(Adnkronos) - Esultanza choc in Nations League. Durante la partita tra Austria e Israele, vinta dai padroni di casa per 3-1, l'attaccante della nazionale israeliana Sayed Abu Farhi ha rimediato un cartellino rosso a causa di un'esultanza giudicata da molti di cattivo gusto considerando il conflitto a Gaza.

Dopo aver segnato infatti, Farhi, che gioca in Major League Soccer con il Colorado Rapids, ha staccato la bandierina da terra e l'ha impugnata come fosse un fucile, emulando poi il gesto dello sparo. L'arbitro ha quindi estratto immediatamente il cartellino giallo, che per l'attaccante, già ammonito in precedenza, ha significato espulsione.

I media austriaci hanno fatto notare come Farhi potesse aver imitato un colpo da biliardo piuttosto che uno sparo, sebbene l'interpretazione dell'arbitro è anche quella prevalente sui social.