(Adnkronos) - "Diversi militari americani" sono rimasti feriti in seguito a un attacco di droni contro la base aerea di Shaikh Isa in Bahrein. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Da parte sua, il Comando generale delle forze di difesa del Bahrein ha dichiarato che "l'Iran continua il suo approccio ostile".

L'esercito iraniano ha affermato di aver preso di mira anche attrezzature militari statunitensi in una base in Kuwait, secondo la televisione di stato. Secondo l'agenzia di stampa statale iraniana Irna, l'esercito iraniano ha dichiarato di aver lanciato un attacco con droni contro la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait.

In una dichiarazione, l'esercito ha affermato di aver preso di mira installazioni di droni e missili statunitensi presenti nella base. In precedenza, l'esercito kuwaitiano aveva fatto sapere che le sue difese aeree stavano contrastando attacchi ostili con droni, senza però fornire ulteriori dettagli.

Il Kuwait ha condannato come "pericolosa escalation" l'attacco con droni iraniani nel suo territorio, denunciando "ripetuti e criminali attacchi iraniani". Il ministero degli Esteri ha dichiarato in un comunicato pubblicato su X che "il protrarsi di questi attacchi costituisce una pericolosa escalation che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione e mina gli sforzi diplomatici volti alla de-escalation".