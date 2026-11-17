(Adnkronos) - L'Iran starebbe elaborando piani per colpire alti funzionari dell'amministrazione Trump facendo esplodere una bomba sporca o un'arma chimica a Washington. Lo scrive la Cnn, citando informazioni rilasciate da funzionari statunitensi.

La Cnn specifica che fonti a conoscenza dei più recenti dati di intelligence descrivono la pianificazione iraniana, al momento, come un tentativo di dotarsi di diverse opzioni, piuttosto che come il segnale di un attacco imminente. Tuttavia, secondo altre fonti, i piani intercettati dagli Stati Uniti sono estremamente dettagliati, includendo luoghi e obiettivi specifici.

In una dichiarazione, la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis ha però affermato che gli Stati Uniti "stanno monitorando tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili alla sicurezza nazionale".

Nonostante ciò, i funzionari a stelle e strisce hanno interpretato queste informazioni di intelligence come il segnale di una preoccupante volontà, da parte di Teheran, di intensificare lo scontro, in un momento in cui il Paese è sottoposto a una forte pressione a causa dei continui attacchi militari statunitensi e di un durissimo blocco economico che, secondo alti esponenti dell'amministrazione, sta avendo effetti "devastanti" sulla nazione. L'Iran starebbe pianificando possibili attacchi all'interno del territorio statunitense, sebbene non vi siano prove che sia già stata presa la decisione di procedere.

Secondo due delle fonti citate dall'emittente, nell’ultima settimana i funzionari hanno tenuto diversi incontri per discutere come contrastare la minaccia, definendo la pianificazione come "prudente".