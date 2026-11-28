(Adnkronos) - "I bisogni dei pazienti" con ipertensione arteriosa polmonare "sono sicuramente cambiati tantissimo, perché ci si rende conto della necessità di condurre una vita quotidiana il più normale possibile. Quindici anni fa il paziente non era così sensibilizzato e si lasciava un po' andare, con una vita molto meno attiva. Adesso, piano piano, grazie alla ricerca e alle terapie, riesce a essere più partecipe della sua vita, proprio della quotidianità". Così Vittorio Vivenzio, presidente di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare, ieri alla Galleria Umberto I di Napoli, dove è stato eseguito 'Aria di Vita', il brano iniziato da Peppe Vessicchio e completato da Enrico Melozzi per la campagna di Msd Italia sull'ipertensione arteriosa polmonare.

“Grazie alle cure - spiega Vivenzio - oggi i malati tornano a fare cose che prima sembravano impossibili. Parliamo di andare a fare la spesa, farsi una vacanza, o anche fare una passeggiata nella splendida via Toledo, nella Galleria Umberto. Quindi il paziente diventa sicuramente più cosciente e più parte attiva nell'affrontare la patologia". Per l'associazione la musica è stata un modo per arrivare al grande pubblico: "Per noi è stata un sogno che si è avverato. Diciamo sempre che arte e cultura uniscono, e l'arte, in questo caso la musica, grazie al maestro Melozzi, a Msd e a tutti quanti, ci dà la forza di farci sentire dalla gente, di farci conoscere".

Vivenzio chiarisce poi che cosa possono offrire le associazioni a chi riceve la diagnosi: non consigli medici, ma vicinanza. "Siamo associazioni aperte, chiunque può chiederci informazioni non scientifiche, perché quelle scientifiche devono darle i clinici. Noi possiamo soltanto dire di fare rete e che non si è soli. Quando si viene colpiti da una patologia così rara, la prima cosa che viene in mente è 'sono solo io'. Con queste campagne di sensibilizzazione, invece, ti rendi conto che non sei solo e acquisisci un po' più di forza per affrontare le avversità, che ci sono sempre, quotidiane e non". Il presidente di Amip racconta infine come Melozzi abbia tradotto in note il percorso di chi convive con la malattia, dopo aver ascoltato le storie dei pazienti: "L'emozione è stata tantissima, perché dopo che ci siamo fatti una chiacchierata, sembrava che il maestro avesse vissuto lui la patologia. Ha ripercorso tutte le emozioni - quando ti fanno la diagnosi e come ti senti, quando ti stabilizzi, quando devono cambiarti la terapia, quando non riesci a fare una cosa e poi ti riprendi - e le ha trasformate in musica. Una musica bellissima".