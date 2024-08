"Investiti 3,4 milioni di euro"

Negli ultimi diciotto mesi, la Asl 5 di Oristano ha investito 3,4 milioni di euro per la manutenzione delle strutture sanitarie. Di questi, 1,4 milioni sono stati destinati alla realizzazione e sistemazione degli impianti di climatizzazione. In risposta alle critiche del presidente dell’Ordine dei Medici di Oristano, Antonio Sulis, riguardo alla mancanza di condizionamento nell’ambulatorio di Bonarcado, il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, ha presentato un elenco dettagliato degli interventi effettuati. Dal 2023, la Asl 5 ha avviato un piano di intervento, spendendo 2,756 milioni di euro per vari lavori nell’ospedale San Martino di Oristano, inclusi 235 mila euro per la Radiologia Territoriale, 30 mila per il nuovo reparto di Urologia, 171 mila per locali adibiti a spogliatoio, e 118 mila per il sesto piano destinato a Neurologia e Otorinolaringoiatria. Altri interventi hanno riguardato l’ospedale di Bosa (433 mila euro) e il presidio ospedaliero di Ghilarza (176 mila euro). Inoltre, 480 mila euro sono stati spesi per le strutture distrettuali, tra cui i poliambulatori di Ales, dove 305 mila euro

