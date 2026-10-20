Internazionalizzazione imprese, accordo Ateneo Cagliari-Uniexportmanager - Notizie

Export e internazionalizzazione delle imprese sono i temi centrali dell'accordo sottoscritto tra il dipartimento di Scienze Economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari e Uniexportmanager, associazione italiana dei professionisti dell'export. L'idea è quella di rafforzare la collaborazione tra università e mondo professionale.L'intesa, firmata dal direttore del dipartimento, Patrizio Monfardini, e dal presidente di Uniexportmanager, Giuseppe Vargiu, "punta a promuovere iniziative condivise per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare i mercati internazionali - spiegano dall'Ateneo - e a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese del territorio".L'accordo prevede la realizzazione congiunta di eventi, corsi e seminari rivolti a studenti e laureati dell'Ateneo, imprenditori, consulenti e professionisti. Ma non è l'unica iniziativa. La collaborazione prevede anche la nascita di Sardegna Export Hub, una iniziativa, coordinata da Elona Marku, docente di Economia e Gestione delle Imprese e da Massimo Cugusi, vicepresidente nazionale dell'associazione, nata con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra università, imprese, giovani talenti e professionisti, favorendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione.La prima attività prevista è l'Action Learning Program 2026, un percorso formativo gratuito rivolto a 20 partecipanti tra studenti e imprenditori selezionati dai partner. Il programma si articolerà in tre incontri, in calendario il 27 novembre, il 4 e l'11 dicembre, dedicati rispettivamente all'export digitale, al business plan per l'export e al piano strategico per l'export."Si tratta di una iniziativa molto importante per il Dipartimento che dirigo - ha sottolineato Monfardini - perché consente di rafforzare la collaborazione tra Accademia, professionisti e mondo del lavoro". "Con Sardegna Export Hub vogliamo creare un luogo stabile di incontro tra università, imprese e professionisti", ha aggiunto Cugusi.Riproduzione...

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