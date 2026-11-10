(Adnkronos) - “Una sovranità tecnologica esclusivamente italiana non è più perseguibile: occorre mirare a una sovranità tecnologica europea. Nessun singolo Paese o attore è in grado di detenere una completezza tecnologica assoluta, ed è per questo fondamentale collaborare con partner strategici”. Lo ha detto Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia, intervistato a margine di Imagine Italy 2026, l’appuntamento annuale organizzato da Ericsson a Roma, presso la Sala delle Colonne all’Eur, dedicato al ruolo delle infrastrutture digitali nella competitività, nella sicurezza e nella sovranità tecnologica europea.

“In un mondo in cui le tre tecnologie dominanti sono l’intelligenza artificiale, il cloud e il 5G, l’Europa detiene i campioni mondiali del 5G. Possiamo quindi instaurare un rapporto di partnership paritetico con il mondo occidentale per costruire un sistema tecnologico integrato che sia il più funzionale, innovativo e avanzato possibile. Questo è il ruolo a cui sono chiamati i campioni industriali europei”, ha spiegato.

Missori ha quindi richiamato l’importanza strategica delle infrastrutture di telecomunicazione per la sicurezza nazionale. “Il mondo è profondamente cambiato e le reti mobili sono diventate infrastrutture critiche nazionali. Non parliamo più soltanto della chiamata vocale o della navigazione web: su queste reti transitano i dati della difesa, della sicurezza pubblica, della rete elettrica, delle ferrovie e di settori industriali che richiedono controllo e massima sicurezza”.

Per garantire questa tutela, ha sottolineato, “occorre innanzitutto assicurarsi che fornitori tecnologici e operatori rispettino le leggi e le normative europee e che tecnologia, ricerca ed erogazione dei servizi siano affidate a soggetti che operano concretamente nel nostro continente. È necessario adottare tutte le tutele e selezionare i fornitori giusti lungo l’intera catena del valore tecnologica”.

In occasione dei 150 anni di Ericsson, Missori ha infine evidenziato il contributo dei grandi gruppi industriali europei. “Portiamo brevetti, attività di ricerca e investimenti nei 27 Paesi dell’Unione Europea. È importante mantenere un dialogo continuo con i singoli Paesi e con Bruxelles, per generare valore condiviso e tutelare la presenza industriale, dalla creazione di posti di lavoro qualificati alla produzione e alla logistica”.

“Si può fare molto di più e meglio quando l’Europa agisce come un soggetto unitario. Nei rapporti Draghi e Letta gran parte delle azioni da intraprendere è già tracciata per i grandi settori chiave: finanza, manifattura, telecomunicazioni ed energia”, ha concluso.