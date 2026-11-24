(Adnkronos) - “Adesso più che mai la disinformazione e la manipolazione dei contenuti veicolati attraverso le piattaforme internazionali minacciano la democrazia e rischiano di interferire con l'orientamento politico e con i risultati elettorali”. Lo ha affermato Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, in occasione dell'incontro 'Danger zone: Dai media alle urne', nell'ambito del ciclo 'Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità', promosso dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut français Italia, a Palazzo Farnese, a Roma.

Al centro dell'iniziativa, le interferenze straniere nei processi elettorali, la manipolazione dell'informazione e le sfide per le democrazie europee in vista degli appuntamenti elettorali del 2027. “Allo stesso modo siamo esposti a rischi di deriva e violenza sociale anche a causa delle scelte di carente moderazione dei contenuti sui social network”, ha sottolineato Barachini, richiamando l'attenzione sulle responsabilità delle piattaforme digitali nella diffusione dei contenuti. Il sottosegretario ha quindi ribadito l'impegno italiano nel contrasto alla disinformazione e nella tutela del pluralismo informativo. “L'Italia sta monitorando il fenomeno, mentre continua a investire nel sostegno pubblico all'informazione professionale a tutela dei cittadini e della partecipazione libera e consapevole alla vita democratica”, ha spiegato. Sul piano europeo, Barachini ha infine richiamato la necessità di rafforzare gli strumenti comuni di intervento. “L'Ue, attraverso lo scudo europeo per la democrazia, deve mostrare la massima concretezza e capacità di azione”, ha concluso.